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الجزائر

مقتل إمام بتيزي وزو: مديرية الشؤون الدينية تصدر أول تعليق

نادية شريف
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مقتل إمام بتيزي وزو: مديرية الشؤون الدينية تصدر أول تعليق

أصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، الخميس، بيانا توضيحيا بشأن مقتل إمام متطوع بمسجد طارق بن زياد الواقع ببلدية مكيرة.

وبحسب ما جاء في البيان فإن المغدور “بلال حمودي” تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرا للمصلين، ومنفذ الجريمة مختل عقليا.

وأضاف البيان أن المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

يذكر أن الفقيد متحصل على رخصة تطوع من مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومتخرج من كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة.

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التعليقات
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  • تيزي وزو الجزائر

    المجرم معروف بأنه مهبول كما نقول بالعامية...رحم الله الإمام و أسكنه فسيح جنانه

    -2

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