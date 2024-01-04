مقتل إمام رميا بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية
لقي إمام مصرعه، فجر الأربعاء، رميا بالرصاص، بعد ترصده خارج مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأميركية، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
وقد تعرض إمام المسجد، الذي عرفه حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، بأنه حسن شريف، لإطلاق نار في مسجد “محمد نيوارك” في المنطقة الواقعة بين ساوث أورانج أفينيو وشارع كامدن في حوالي الساعة 6:15 صباحًا، وفقًا لمتحدث باسم قسم شرطة نيوارك.
وذكرت مصادر محلية أن الإمام كان يستعد لأداء صلاة الفجر، عندما وقع الهجوم.
وأضافت المصادر أن المهاجم اقترب منه وأطلق النار، ولم يتضح ما إذا كان أي أحد داخل المسجد وقت إطلاق النار، أما دوافع الجريمة فغير معروفة
وتحقق شرطة نيوارك في الحادث، ومن غير المعروف، أيضاً، ما إذا كان هذا هجومًا مستهدفًا وما إذا كانت هناك أي دوافع سابقة قبل ذلك.
An Imam has died after being shot outside a masjid in Newark, New Jersey.
Imam Hassan Sharif was shot around 6:15am, just after Fajr prayers and was in critical condition, he later succumbed to his injuries and died around 2:20pm.
Police have not yet named any suspects. pic.twitter.com/lMH5bjmcI1
— • (@Alhamdhulillaah) January 4, 2024
وقال روبرت فلوريدا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس، إن حسن شريف نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي حوالي الساعة 2:20 مساءً.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيوجرسي إنه لم يتدخل حتى الآن في القضية.
🛑#عاجل 🚨⚠️#BreakingNews
💢 إغتيال الإمام حسن شريف في نيو جيرسي 🇺🇸 #لا_سمح_الله #ابو_عبيدة #طوفان_الأقصى
#NoOilForIsrael #GazaWar #الحرب_العالمية_الثالثة #IsraelTerrorrist #Hamas #Gaza_Genocide #Gazabombing #كتائب_االقسام pic.twitter.com/lCtTEo5rao
— مصدر موثوق (@MasderMawtouk) January 3, 2024
وقال المدعي العام في نيوجيرسي ماثيو بلاتكين إنه على علم بإطلاق النار وإن مكتبه يعمل مع قسم شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس للمساعدة في تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين.
وقال بلاتكين: “في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم ، نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف والمخاوف في ولايتنا”.
وأضاف: ” هناك تحقيق مستمر، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز. سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، وسيتم التحقيق في كل خيط بشكل كامل لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة”.
Khutbah by Imam Hassan Sharif two weeks ago before his murder.
May his memory be a blessing and reminder of our role as Muslims to stand unwaveringly in our faith. Our time here is too short to be more loyal to our institutions and wealth than to our faith and people. pic.twitter.com/dxEdAloRfq
— myesha thee stallion (@myeshachou) January 3, 2024
يذكر أن الإمام حسن شريف أصيب برصاصة في بطنه وذراعه اليمنى، وبحسب ما ذكرت بعض التقارير فهذه ليست الأولى التي يتعرض فيها للهجوم المسلح، حيث ذكر في منشور شهر أوت الماضي كيف قام رجل بوضع مسدس على رأسه بينما كان في طريقه إلى نفس المسجد للصلاة.
وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة برهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، والغزو البري لقطاع غزة.
في ذات السياق أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في ديسمبر توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية، بوضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة.
وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرزي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية.