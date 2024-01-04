مقتل إمام رميا بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية

لقي إمام مصرعه، فجر الأربعاء، رميا بالرصاص، بعد ترصده خارج مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأميركية، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقد تعرض إمام المسجد، الذي عرفه حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، بأنه حسن شريف، لإطلاق نار في مسجد “محمد نيوارك” في المنطقة الواقعة بين ساوث أورانج أفينيو وشارع كامدن في حوالي الساعة 6:15 صباحًا، وفقًا لمتحدث باسم قسم شرطة نيوارك.

وذكرت مصادر محلية أن الإمام كان يستعد لأداء صلاة الفجر، عندما وقع الهجوم.

وأضافت المصادر أن المهاجم اقترب منه وأطلق النار، ولم يتضح ما إذا كان أي أحد داخل المسجد وقت إطلاق النار، أما دوافع الجريمة فغير معروفة

وتحقق شرطة نيوارك في الحادث، ومن غير المعروف، أيضاً، ما إذا كان هذا هجومًا مستهدفًا وما إذا كانت هناك أي دوافع سابقة قبل ذلك.

وقال روبرت فلوريدا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس، إن حسن شريف نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي حوالي الساعة 2:20 مساءً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيوجرسي إنه لم يتدخل حتى الآن في القضية.

وقال المدعي العام في نيوجيرسي ماثيو بلاتكين إنه على علم بإطلاق النار وإن مكتبه يعمل مع قسم شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس للمساعدة في تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين.

وقال بلاتكين: “في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم ، نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف والمخاوف في ولايتنا”.

وأضاف: ” هناك تحقيق مستمر، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز. سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، وسيتم التحقيق في كل خيط بشكل كامل لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة”.

يذكر أن الإمام حسن شريف أصيب برصاصة في بطنه وذراعه اليمنى، وبحسب ما ذكرت بعض التقارير فهذه ليست الأولى التي يتعرض فيها للهجوم المسلح، حيث ذكر في منشور شهر أوت الماضي كيف قام رجل بوضع مسدس على رأسه بينما كان في طريقه إلى نفس المسجد للصلاة.

وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة برهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، والغزو البري لقطاع غزة.

في ذات السياق أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في ديسمبر توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية، بوضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة.

وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرزي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية.