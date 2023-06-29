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مقتل الفتى نائل.. صدامات مع الشرطة الفرنسية وماكرون يعلّق

الشروق أونلاين
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مقتل الفتى نائل.. صدامات مع الشرطة الفرنسية وماكرون يعلّق

أشعل مقتل فتى على يد شرطي في فرنسا موجة صدام قوية مع الشرطة منذ ليلة الأربعاء في ضواحي باريس، وامتدت لتشمل مدن أخرى مثل تولوز، ليون وليل.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “لا يمكن تفسيره ولا يغتفر”، مضيفا أنه “لا شيء يبرر موت شاب”.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على 150 شخصا، ودعا الرئيس ماكرون، صباح الخميس إلى اجتماع لجنة أزمة وزارية لبحث تطورات الأزمة.

وقعت الثلاثاء اشتباكات بين محتجين والشرطة في عددٍ من الضواحي الباريسية عقب مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من أصول جزائرية يدعى نائل برصاص ضابط شرطة زعم أنه رفض الامتثال حين أوقفت سيارته عند نقطة تفتيش مرورية في منطقة نانتير في الضاحية الباريسية، وفتح الادعاء العام تحقيقا في الحادث.

وقال ممثلو الادعاء الثلاثاء إن الشرطة أطلقت النار بعدما رفض الفتى الامتثال لأمر بإيقاف سيارته. وأضافت أن الشرطي أطلق النار عليه وتوفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيين بجانب سيارة مرسيدس إيه.إم. جي، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد.

وقالت مورنيا لبسي، وهي من سكان المنطقة وناشطة مناهضة للعنصرية، إنها تحدثت إلى أسرة الضحية وإن اسمه نائل ومن أصول جزائرية.

ووفقا للإحصائيات هذا هو ثاني حادث من نوعه في فرنسا هذا العام. فقد قُتل 13 شخصا في ظروف مماثلة عام 2022 مقارنة مع ثلاثة في عام 2021 واثنان في عام 2020، وكان غالبية الضحايا من السود  أو من أصول عربية.

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