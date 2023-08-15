مقتل المنشد صهيب طيباوي في حادث منزلي بالمسيلة

قبل حفل زفافه بأيام

تسبّب، مساء الإثنين، انفجار قارورة غاز في وفاة شاب في مقتبل العمر ببوسعادة بالمسيلة، حسب ما أورده بيان لمصالح الحماية المدنية، التي تدخلت على مستوى حي 5 جويلية، وتم نقل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “رزيق البشير”.

ويتعلق الأمر بالشاب المنشد صهيب طيباوي، البالغ من العمر حوالي 33 سنة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسكن العائلي على إثر انفجار قارورة غاز خاصة بتعبئة غاز المكيّفات الهوائية، أثناء قيامه، رفقة أصدقاء له، بتعبئة المكيّف الهوائي الخاص بغرفته، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بإقامة حفل زفافه الذي كان من المقرر أن يتم في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، حسب مقربين منه، إلا أن الأجل كان الأقرب وفارق الحياة، متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها، بعدما ارتطمت القارورة، حسب جهات محلية، في صدر الضحية.

ويعد الراحل من حفظة كتاب الله، ومن بين المنشدين الصاعدين ضمن فرقة “الأنوار” في وقت سابق، كما شارك في عدة مسابقات محلية، إضافة إلى إمامة المصلين في صلاة التراويح داخل مدينة بوسعادة وخارجها، يشهد له الكل بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة لنظرائه.

وقد خلّفت وفاته حزنا شديدا، بدا واضحا على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى بوسعادة والمسيلة ككل، وعلى الكثير من المنشدين الذين تحدّثوا عن خصاله الحميدة، مؤكدين بأن المنطقة فقدت واحداً من شبابها الذين رحلوا في عمر الزهور وفي ريعان الشباب.