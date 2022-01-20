مقتل بطلة العالم في كرة السرعة خنقا.. جريمة تهزّ مصر وهذا ما قاله الجاني!

هزّت جريمة قتل بطلة العالم في كرة السرعة، روان الحسيني، خنقا الشارع المصري، بعد العثور على جثتها فوق سطح إحدى العمارات السكنية.

ولم تمض ساعات قليلة على إعلان مقتلها حتى نجحت الأجهزة الأمنية في فك غموض الحادثة، والإيقاع بالقاتل، وفق ما نشرت صحف محلية، الأربعاء.

تفاصيل الجريمة التي شهدتها مدينة دسوق المصرية، بدأت بعدما تلقت أسرة روان الحسيني الطالبة الجامعية، وبطلة العالم للسرعة للناشئين اتصالاً هاتفياً من مجهول يبلغهم بمقتل ابنتهم فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شارع الجيش.

وهرعت الأسرة إلى المكان المعني بالمكالمة، وفوجئو بوجود ابنتهم جثة هامدة، وعليها آثار خنق على رقبتها، فتم الإسراع بإبلاغ الشرطة التي وجهت بالكشف على الضحية واستدعاء الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الوفاة.

وقررت الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملاً في الوصول إلى مرتكب الواقعة.

وألقت السلطات القبض على الجاني، حيث تبين أنه شخص مُسجل على قائمة الأشخاص الخطيرين، ويقيم بمدينة دسوق، وكان قد تعقب الشابة من أجل سرقة قرطها الذهبي وهاتفها الجوال، وعندما قاومته قام بخنقها وقتلها.

واعترف المتهم بجريمته، حيث قال إنه تعقب الضحية أثناء خروجها من نادي دسوق الرياضي واستغل الظلام بمدخل عمارة “الزعيم” بشارع “الجيش” وهو مكان إقامة خالتها التي كانت ستذهب لزيارتها، وخنقها عدة مرات حتى لفظت أنفاسها.

وأضاف أنه حمل جثتها إلى أعلى سطح العقار ثم استولى على القرط الذهبي الخاص بها وهاتفها المحمول.

وتبين أن المتهم، ويدعى “إ. م. م” مسجل “خَطِرا”، وتم اتهامه في 17 قضية سابقة في قضايا اتجار بمواد مخدرة وسرقة وبلطجة.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار بشارع الجيش في مدينة دسوق، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي طالبة بكلية الصيدلة وبطلة العالم السابقة في كرة السرعة.