-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مقتل “تشارلي كيرك”.. ترامب يعلن القبض على المشتبه به

الشروق أونلاين
  • 537
  • 0
مقتل “تشارلي كيرك”.. ترامب يعلن القبض على المشتبه به
متداول
المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد مطاردة طويلة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “أعتقد أننا ألقينا القبض عليه”، مشيرا إلى أن شخصا يعرف المشتبه به سلّمه للسلطات الأميركية.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أنه يعتقد أن حادثة إطلاق النار كانت تصرفًا فرديًا.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد نشر مقطع فيديو يظهر المشتبه به وهو يركض فوق سطح أحد المباني قبل أن يقفز إلى منطقة غابية، عُثر فيها لاحقًا على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتمت عملية قتل الناشط تشارلي كيرك، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوبي سولت ليك سيتي.

فيما أظهر مقطع فيديو من موقع الفعالية كيرك (31 عاماً) وهو ينزف بغزارة من جراء تلقيه طلقا ناريا في عنقه، وأعلنت وفاته لاحقا رغم محاولات إنقاذه.

مقالات ذات صلة
305 صوتًا مؤيدًا في البرلمان الأوروبي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

305 صوتًا مؤيدًا في البرلمان الأوروبي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

عملية طعن بالقدس.. إصابة مستوطنين أحدهما حالته حرجة (فيديو)

عملية طعن بالقدس.. إصابة مستوطنين أحدهما حالته حرجة (فيديو)

“حماس”: نؤكد فشل العدوّ في اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة

“حماس”: نؤكد فشل العدوّ في اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

سلسلة من الأعمال المعادية للإسلام ضد مساجد في باريس

سلسلة من الأعمال المعادية للإسلام ضد مساجد في باريس

أسطول الصمود في مرمى المسيّرات الصهيونية.. ثاني هجوم في أقل من يوم

أسطول الصمود في مرمى المسيّرات الصهيونية.. ثاني هجوم في أقل من يوم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد