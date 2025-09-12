مقتل “تشارلي كيرك”.. ترامب يعلن القبض على المشتبه به

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد مطاردة طويلة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “أعتقد أننا ألقينا القبض عليه”، مشيرا إلى أن شخصا يعرف المشتبه به سلّمه للسلطات الأميركية.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أنه يعتقد أن حادثة إطلاق النار كانت تصرفًا فرديًا.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد نشر مقطع فيديو يظهر المشتبه به وهو يركض فوق سطح أحد المباني قبل أن يقفز إلى منطقة غابية، عُثر فيها لاحقًا على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتمت عملية قتل الناشط تشارلي كيرك، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوبي سولت ليك سيتي.

فيما أظهر مقطع فيديو من موقع الفعالية كيرك (31 عاماً) وهو ينزف بغزارة من جراء تلقيه طلقا ناريا في عنقه، وأعلنت وفاته لاحقا رغم محاولات إنقاذه.