مقتل ثلاثة أطفال أشقاء إثر انهيار كوخهم ببسكرة

المسكن الهش لم يصمد أمام الرياح

لقي، فجر الاثنين، ثلاثة أطفال أشقاء بينهم رضيعة عمرها لا يتجاوز السنة مصرعهم وجُرحت شقيقتهم ووالداهم، على إثر انهيار كلي لسقف من الجريد والطين بكوخ ريفي، وذلك بالمنطقة الفلاحية المسماة علب غنيم بقرية زمورة ببلدية عين الناقة دائرة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة.

الأطفال الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة و10 سنوات كانوا نائمين في غرفة واحدة من المنزل المتشكل من غرفتين ومطبخ، لينهار عليهم السقف فجأة، مما تسبب في وفاة ثلاثة منهم في عين المكان، وإصابة طفلة رابعة تبلغ من العمر 6 سنوات، بجروح خفيفة على مستوى الرجل، كما نجا الأب والأم، 35 و30 سنة، اللذان كانا في الغرفة الثانية، حيث أصيبا بجروح ورضوض وصفت بالخفيفة. وفور إبلاغها بالحادثة تنقلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 5 و55 دقيقة صباحا إلى مكان الحادث أين تم إخراج الضحايا من تحت الأنقاض بصعوبة وإجلائهم إلى مصلحة الحفظ بعين الناقة بالنسبة للأطفال المتوفين وإلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي عقبة بالنسبة للمصابين وسط انهيار كامل للوالدين.

وعزت مصادر محلية الحادث المأساوي، إلى طبيعة المسكن الهش المبني بالآجر، وسقفه المشكل من الجريد وسعف النخيل والطين، حيث لم يصمد أمام الرياح العاتية، التي ضربت المنطقة ساعتها، وهذا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بإقليم الاختصاص، التي تنقلت إلى مكان الحادثة للتحري في الأسباب والملابسات.

إلى ذلك، قامت السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية بسكرة عبد الله أبي نوار والسلطات المحلية لبلدية عين الناقة ودائرة سيدي عقبة بالتنقل صباحا إلى مكان الحادث، للاطلاع على الحيثيات وإلى المستشفى للاطمئنان على الجرحى، وتقديم التعازي لذوي ضحايا الكارثة، التي نبهت إلى وضعية العائلات الفقيرة بالمناطق الفلاحية، التي تعيش في مساكن هشة.

قائمة الضحايا:

ح. صهيب ـ 10 سنوات

ح. ريان ـ 3 سنوات

ح. ليان ـ سنة واحدة