مقتل جزائري من طرف البعثة الأممية بمالي

"المينوسما" تحقق في الحادث

لقي جزائري حتفه، جراء إطلاق نار من وحدة عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA)، بمدينة كيدال شمال البلاد، مساء الأربعاء.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته، الجمعة، على موقعها الإلكتروني، الجمعة “بدأت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) على الفور في إجراء تحقيق لتوضيح ملابسات هذا الحادث الخطير، لتحديد ما إذا كانت هذه السيارة تمثل تهديدًا على وجه الدقة، وما إذا كان المتوفى قد أصيب بالفعل بجروح خطيرة أم لا بسبب النيران التي أطلقتها قوة مينوسما”.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي القاسم وان، في البيان: “لن تدخر البعثة المتكاملة أي جهد لضمان توضيح الحقائق على الفور، وسيُجرى التحقيق بكل الشفافية اللازمة”، وختمت البعثة بيانها “يتقدم السيد وان بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه، وكذلك إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

هذا، ولم تصدر إلى غاية كتابة هذه الأسطر أي معلومات رسمية من الجانب الجزائري عن رعيتها الضحية.