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مقتل جمال بن اسماعين: وضع 88 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية
الجزائر

مقتل جمال بن اسماعين: وضع 88 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية

الشروق أونلاين
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مقتل جمال بن اسماعين: وضع 88 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية

أمرت محكمة سيدي أمحمد، الخميس، بإيداع 88 متهما في قتل الشاب جمال بن سماعين الحبس، بينما تقرر وضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأكدت الشروق نيوز انتهاء التحقيق مع المشتبه فيهم في مقتل جمال، أين ارتفع عدد المشتبه بهم الذين تم إيداعهم الحبس إلى 88 شخصا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم وضع 4 مشتبه فيهم في نفس القضية تحت إجراءات الرقابة القضائية.

ايداع 41 متهما آخر في قتل جمال بن اسماعيل الحبس المؤقت

أمرت، الأربعاء، محكمة سيدي أمحمد بإيداع 41 متهما في قتل الشاب جمال بن اسماعين بينهم 3 نساء، رهن الحبس المؤقت.

وتم تقديم 92 متهما في قضية اغتيال جمال بن اسماعين،الإثنين، أمام وكيل الجمهورية الذي شرع في الاستماع لهم.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة.

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