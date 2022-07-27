مقتل جندي مغربي في اشتباكات بالكونغو

قتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام التابعة لصفوف بعثة الأمم المتحدة في اشتباكات بالكونغو رفقة عنصرين آخرين من الهند.

وصرح قائد شرطة المدن الكونغلية الكولونيل بول نغوما لوكالة “فرانس برس”، أن في بوتيمبو ثالث مدن إقليم شمال كيفو “سقط ثلاثة قتلى من عناصر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هم هنديان ومغربي وجريح واحد” و”في صفوف المتظاهرين سقط سبعة قتلى وعددا من الجرحى”.

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل جندي وشرطين من قوات حفظ السلام، الثلاثاء، شمال شرق البلاد.

ويشارك 923 من القوات المسلحة المغربية ضمن صفوف البعثة الأممية في الكونغو إلى جانب 11 ألفا و461 عنصرا من باكستان والهند وبانغلادش وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتانزانيا وأوروغواي وملاوي.

وفاة جنديين مغربيين “غرقا” في إفريقيا الوسطى

ويوم 15 جوان 2022، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عنصرين مغربيين من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، لقيا مصرعهما غرقاً بعد سباحتهما في نهر قرب الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إنّ “الحادث كان مؤسفا”.

وأضاف أنّ العسكريين المغربيين “لقيا حتفهما غرقاً في خلال استحمامهما في نهر رافاي، الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر شرق العاصمة بانغي، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

ويشارك جنود مغاربة ضمن أكثر من 14 ألف عنصرا في قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى، التي تعاني حربا أهلية منذ 2013.