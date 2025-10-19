-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مقتل حارس مرمى سنيغالي على يد كشّافين وهميين

الشروق الرياضي
  • 605
  • 0
مقتل حارس مرمى سنيغالي على يد كشّافين وهميين
ح.م
حارس المرمى الفقيد الشيخ توري.

لَقِيَ حارس مرمى لِكرة القدم سنيغالي مصرعه عن عمر ناهز 18 سنة، بعد أن سقط في فخّ كشّافين وهميين ومحتالين.

ويعني لفظ “الكشّاف” في لعبة كرة القدم لاعبا متقاعدا أو مدربا، تنتدبه إدارة النادي، وتوكل له مهمة التنقيب عن المواهب، على أمل جلبها لاحقا وتعزيز صفوف الفريق.

وكان الحارس الشيخ توري ينشط بِبلاده السنيغال، في أكاديمية “إسبري فوت” لِكرة القدم، قبل أن يستلم عرضا من هؤلاء الكشّافين الوهميين.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة السنيغالية، فإن العرض المزعوم يقضي بِنقل الحارس إلى بطولة كرة القدم في بلاد مراكش.

وبعد أن سقط في فخّهم، نقل المحتالون الحارس الشيخ توري إلى غانا، وهناك راسلوا أهله، وطالبو بِفدية قيمتها 1300 أورو. ولمّا تعذّر تلبية المطلب، قتلوه، وأرسلوا صور جثّته إلى أهله.

وأضافت أن رفات الحارس الشاب وُضعت في مشرحة بِمنطقة أشانتي، الواقعة على بُعد نحو 250 كلم من العاصمة الغانية آكرا.

ونشرت الصحافة السنيغالية بيانا لِوزارة الرياضة لِبلادها، جاء فيه مخاطبة الأندية والأكاديميات والمدربين وأولياء الأمور، بِضرورة: “توخّي الحذر الشديد بِشأن عروض الاختبارات أو الانتقالات الخارجية غير الموثوقة”، وشدّدت على وجوب: “استخدام القنوات الرسمية دائما، والتحقّق من الجهات الرياضية قبل أي سفر”.

مقالات ذات صلة
لهذه الأسباب محرز مازال نجما قادرا على الإبداع

لهذه الأسباب محرز مازال نجما قادرا على الإبداع

جمال حيمودي يحافظ على منصبه في لجنة التحكيم للكاف

جمال حيمودي يحافظ على منصبه في لجنة التحكيم للكاف

مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

طرح 1.6 مليون تذكرة على 6 من ملاعب المونديال

طرح 1.6 مليون تذكرة على 6 من ملاعب المونديال

بالصور.. عوجان يتسلم جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر

بالصور.. عوجان يتسلم جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر

لهذه الأسباب لم أحترف في برشلونة.. أرسنال وموناكو

لهذه الأسباب لم أحترف في برشلونة.. أرسنال وموناكو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد