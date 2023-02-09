مقتل دولي نمساوي سابق رميًا بِالرّصاص

لقي اللاعب الدولي النّمساوي السّابق فولكان كهرمان حتفه رميا بِالرّصاص، الأربعاء.

وفارق فولكان كهرمان الحياةَ مُتأثرًّا بِرصاص مُسدّس أطلقه عليه أحدهم، تشاجر معه في مقهى بِالعاصمة النّمساوية فيينا.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة النّمساوية، فإن القاتلَ انتحر، فيما فتحت الشرطة المحلّية تحقيقا في القضية.

وسبق لِفولكان كهرمان (43 سنة) أن مثّل ألوان منتخب النّمسا في منصب متوسّط ميدان، عام 2002. كما ارتدى أزياء عدّة أندية أبرزها الفريق المحلّي سالزبورغ وفينورد الهولندي وطرابزن سبور التركي. وبعد اعتزال الكرة، مارس وظيفتَي التدريب والإدارة الرياضية.