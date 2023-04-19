مقتل رجل أعمال رميا بالرصاص أمام مرأى زوجته بالقرب من منزله بباتنة

لقي، رجل أعمال ومقاول معروف يدعى ب. عبد الرزاق، حتفه رميا بطلق ناري أمام منزله، مساء الثلاثاء، بطريق تازولت بباتنة غير بعيد عن مسجد حي ملاخسو.

وحسب معلومات أولية فإن الجريمة التي وقعت قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، ارتكبها مجهولون كانوا على متن سيارة، وقد ترصدوه لحظة دخوله المنزل رفقة زوجته، قبل أن يطلقوا عليه النار، ويفروا إلى جهة مجهولة.

وكانت مصالح الشرطة هرعت إلى عين المكان وطوقته بحثا عن الجناة، في انتظار ما ستدلي به زوجته عن معلومات شخصية أو أوصاف خاصة بالمعتدين.

يذكر أن الضحية ينتمي لعائلة معروفة بباتنة في مجال الأعمال، حيث يملك الضحية فندق السلام بولاية سكيكدة و آخر بالعاصمة.