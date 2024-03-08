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الجزائر
وجدت جثته في غابة

مقتل شاب بطعنات خنجر على يد صديقه بسطيف

سمير مخربش
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مقتل شاب بطعنات خنجر على يد صديقه بسطيف
أرشيف

لقي، الخميس، شاب من ولاية سطيف حتفه، في شجار عنيف انتهى بطعنات خنجر، وضعت حدا للشاب وهو ابن طبيب، حيث فارق الحياة في موقع الجريمة التي حيّرت سكان المنطقة.

الضحية يدعى أنيس ساعي يبلغ من العمر 23 سنة، وهو الولد البكر في العائلة، ينحدر من بلدية بيضاء برج، بجنوب شرق ولاية سطيف، والذي تنقل رفقة صديقين على متن سيارة سياحية من بيضاء برج إلى بلدية التلة، ولما وصل الثلاثة إلى منطقة السبخة وهي غابة صغيرة، نشب بينهم خلاف حاد، سرعان ما تحوّل الى شجار بالأيدي ليخرج بعدها المتهم خنجرا ويوجه به طعنات قاتلة للضحية الذي ظل يتخبط في بركة من الدماء.
وحسب المعلومات الواردة لـ”الشروق”، فإن المتهم أصيب كذلك بجروح، وبعد مغادرته لموقع الجريمة، سلّم نفسه لمصالح الدرك الوطني، التي فتحت تحقيقا في القضية.

كما تم استدعاء الرفيق الثالث، الذي كان يقود المركبة، والذي أصيب هو الآخر بجروح ويعتبر مفتاح القضية، والشاهد الوحيد على خلفيات الجريمة وطريقة مقتل الشاب أنيس.
يذكر أن الشاب الضحية ابن طبيب مختص في التخدير بمستشفى عين أزال بجنوب ولاية سطيف، ووالدته أستاذة، وهو من عائلة معروفة بالمنطقة، ومن الطبقة المثقفة التي تزخر بها بلدية بيضاء برج، كما عرف الضحية بطيبة الأخلاق وحسن السيرة ولم تعرف عنه أي مشاكل.
وقد تم، أمس، تشييع جنازة الضحية بمقبرة “الشجرة” ببيضاء برج، بحضور الأقارب وسكان المنطقة وعدد كبير من أفراد السلك الطبي من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، الذين تنقلوا في موكب مهيب، وكانوا تحت الصدمة التي هزت سكان ولاية سطيف بكاملها، حيث خلّفت الجريمة حيرة كبيرة خاصة أن الضحية شاب مسالم لم يسبق له أن اعتدى على أحد، ليفارق الحياة بطريقة غير متوقعة، مخلّفا جرحا عميقا وسط عائلته التي فقدت فلذة كبدها وابنها الأكبر أياما قبل شهر رمضان.

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