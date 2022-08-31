مقتل شاب بطعنات خنجر في ظروف غامضة بتبسة

فيما سارع أفراد الدرك الوطني لتوقيف المشتبه فيه

باشر نهار الأربعاء، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية صفصاف الوسرى الحدودية بولاية تبسة، تحقيقا في ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها الشاب “م. مهدي”، والبالغ من العمر 17 سنة، إثر تلقيه لطعنات خنجر قاتلة على مستوى الرقبة والقلب من أحد أبناء المنطقة.

وفي الوقت الذي لازلت فيه أسباب ارتكاب هذه الجريمة البشعة مجهولة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الدرك الوطني، مع الجاني المفترض، والذي تم توقيفه ساعات قليلة فقط من إقدامه على طعن الضحية.

وذكرت مصادرنا بأن مناوشات كلامية قد اندلعت بين الضحية وقاتله، سرعان ما تطورت إلى عراك وشجار لم يتردد خلاله الجاني في إخراج خنجر وتوجيه عدّة طعنات أصاب بها الضحية في أنحاء متفرقة من الجسم، خاصة على مستوى الصدر والرقبة، ما تسبب في حدوث نزيف حاد له، سقط على إثره أرضا، وتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى، أين حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته، إلاّ أنه فارق الحياة، بعد أن فقد كمية معتبرة من الدم، بسبب إصابته في مناطق حساسة من الجسم.

وبعد إخطار فرقة الدرك الوطني بالحادثة تنقل أفرادها إلى مسرح الجريمة للمعاينة، وتوقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، بشأن ظروف وملابسات الجريمة النكراء.