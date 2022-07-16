مقتل شاب طعنا أمام أنظار زوجته بباتنة

نقاش بمقهى ينتهي بجريمة في تبسة

لقي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، شاب يدعى شهاب اليعقوبي، يبلغ من العمر 27 سنة، مصرعه إثر تلقيه طعنة بواسطة خنجر في القلب، قرب فندق قطافي بحي الزمالة بقلب مدينة باتنة.

وحسب المعلومات الأولية التي بلغت “الشروق “، حول هذه الجريمة النكراء، فإن الضحية المكنى “ابن الزلابجي التونسي”، كان رفقة زوجته، غير بعيد عن المحل الذي تعوّد فيه ممارسة عمله الذي ورثه عن أبيه، قبل أن يباغته شاب بطعنة بواسطة سكين، أصابته على مستوى الصدر، أمام مرأى زوجته، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بباتنة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له بعد إصابته في منطقة حساسة على مستوى الصدر.

ولازالت فيه الأسباب والدوافع الحقيقية لهذه الجريمة مجهولة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية، إلا أن مصادرنا ذكرت بأن جدالا حادا قد وقع بين الضحية وقاتله، لحظات قبل وقوع الجريمة، دون معرفة سبب ذلك الخلاف، في انتظار نتائج التحقيق الأمني بعد توقيف الفاعل الذي فرّ نحو وجهة مجهولة بعد ارتكابه للجريمة، التي تعتبر تاسع جريمة قتل تهتز على وقعها ولاية باتنة، في ظرف أقل من شهرين فقط، ما دفع عدة جمعيات مدنية للتحرك بقوّة وتوجيه نداء مستعجل إلى السلطات العمومية والأمنية قصد التدخل لإيجاد حلول علاجية نهائية لاستشراء ظاهرة القتل التي فاقت كل المعدلات على المستوى الوطني بحسب ذات الجمعيات المدنية.

وفي السياق ذاته، اهتزت الجمعة، مدينة عقلة قساس بولاية تبسة، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها الشاب فارس فرحاتي، والبالغ من العمر 20 سنة، إثر تلقيه طعنة بخنجر، من جاره البالغ من العمر 25 سنة تقريبا. حيثيات القضية، تعود بدايتها إلى نقاش حاد بين الضحية والمتهم، بالمقهى الشعبي الذي اعتاد فيه أبناء الحي الجلوس به، وقد تحول النقاش، إلى ملاسنات بين الطرفين، دفع بأهل المقهى إلى إخراجهما إلى الطريق العام، ليخرج المتهم خنجرا ويوجهه نحو صدر الضحية ثم قام بتوجيه طعنة لشخص آخر الذي نجا بأعجوبة، وقد تم تحويل الضحية، إلى مستشفى المدينة، حيث فارق الحياة بسبب النزيف الدموي الحاد، وعلى إثر تلقي مصالح الأمن خبر الحادث، قاموا بالتنقل إلى المستشفى لمباشرة التحقيق، والتوجه إلى الحي، حيث يقيم أهل المتهم والضحية، وتم وضع تشكيل أمني قرب المنزلين، خوفا من أي انزلاق، حيث إن العائلتين تربطهما القرابة والجيرة، وتزامنا مع عملية التأمين باشرت عنصر الشرطة القضائية عملية البحث على المشتبه فيه والذي تم توقيفه ببلدية المزرعة، البعيدة بنحو 20 كيلومترا عن مقر سكناه، حيث تم تحويله إلى مقر أمن الدائرة تزامنا مع توقيف 4 أشخاص، كانوا حاضرين في المشاجرة، لسماعهم على محضر وإحالتهم أمام النيابة على مستوى محكمة الشريعة.