مقتل شاب طعنا خلال شجار عائلي بتبسة

مصالح الأمن توقف والد الضحية

اهتزت، مساء الثلاثاء، مشاعر سكان حي الهواء الطلق المعروف في الأوساط الشعبية بحي الفوبور بوسط مدينة تبسة، على وقع مأساة مقتل شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعد إصابته بطعنة من آلة حالة في الصدر، يشتبه بأن يكون والده البالغ من العمر 68 سنة، هو من وجهها إليه.

المأساة، بحسب مصادرنا، وقعت في حدود الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء عندما سمع المواطنون ضجيجا وصراخا منبعثا من بيت عائلة الضحية، وعند تدخلهم اكتشفوا الجريمة البشعة التي ذكرت مصادرنا أنها وقعت في بيت العائلة بعد نشوب ملاسنات داخل البيت، وبعد تعالي الأصوات تدخل الوالد، محاولا فك الشجار وتهدئة الوضع وطلب من ابنه الخروج من المنزل إلى حين هدوء أعصابه، لكن الضحية أصرّ على البقاء داخل المنزل ودخل إلى غرفته الخاصة، فيما بقي الوضع مشحونا وسط الأسرة، ويعتقد أن الوالد ثارت أعصابه ودون وعي أو إدراك منه توجه إلى المطبخ وحمل خنجرا وتوجه نحو غرفة ابنه الضحية ووجه له طعنة واحدة أصابه من خلالها في أعلى القفص الصدري، ما تسبب في إسقاطه أرضا، في مشهد درامي. ويشار على أن المسكن يقيم به الأب وابنه الضحية وبنتاه بعد وفاة ربة المنزل.

وتعالت أصوات البنتين وبلغت الشارع، فيما حاول الوالد الفرار وطلب من الجيران التدخل لإسعاف ابنه ونقله إلى المستشفى، ليتم تحويل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى يوسف بوطرفة بمدينة تبسة، أين حاول الأطباء إنقاذ حياته إلاّ أنه فارق الحياة متأثرا بالطعنة الغائرة التي اخترقت صدره. وفور إبلاغهم بوقوع الجريمة تنقل عناصر المناوبة المركزية بأمن ولاية تبسة مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية إلى منزل العائلة لمعاينة مسرح الجريمة وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم التي أسفرت عن توقيف الأب وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه بعد الاشتباه في تورطه في قتل ابنه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية قبل إحالته على العدالة، في وقت تم فيه عرض جثّة الابن الضحية على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل تشييع جنازته. وقد هزّ خبر هذه الحادثة مشاعر كل سكان ولاية تبسة الذين تداولوا العديد من الروايات بشأن أسبابها.