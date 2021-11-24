الدرك يوقف الجاني المفترض

اهتزت بلدية بن جراح الواقعة على مسافة خمسة كيلومترات عن مدينة قالمة، مساء الثلاثاء، على وقع خبر وفاة الشاب ” م، أحمد ” البالغ من العمر 38 سنة، بعد تعرضه لطعنة خنجر على مستوى الجهة اليسرى من الصدر، من طرف شاب آخر يبلغ من العمر 29 سنة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الضحية الذي كان بصدد التحضير لعقد قرانه صبيحة أمسأمس الأربعاء، والذي يعمل في مجال تربية المواشي، قد تعرض إلى طعنة خنجر قاتلة على مستوى الصدر من طرف مصلح دراجات نارية من نفس البلدية، لحظات فقط قبيل أذان المغرب، بسبب خلافات بينهما لم يتم تحديد طبيعتها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني لبلدية بن جراح في القضية.

الضحية وفور إصابته تم نقله على متن سيارته الخاصة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة قالمة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له جرّاء إصابته بالطعنة في جهة القلب.

ليتم إخطار فرقة الدرك الوطني لبلدية بن جراح والتي تمكن أفرادها من توقيف المشتبه فيه في نفس الليلة، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة أسباب وظروف ارتكابه لهذه الجريمة النكراء، والتي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان بلدية ابن جراح خاصة وأن الضحية كان حسب مصادرنا يستعد لعقد قرانه ما حوّل أجواء الفرح في بيت عائلته إلى مأتم.