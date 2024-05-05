مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بالجلفة

توفي شخصان وأصيب 3 آخرون بجروح عصر الأحد، في حادث مرور بمدخل منطقة تغرسان في ولاية الجلفة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة 16:00 مساء، بعد اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات من نوع هيونداي ولوڤان. على مستوى الطريق الوطني رقم 46، بين الجلفة والشارف.

وأدى الحادث إلى مقتل رجلين في الـ 18 والـ60 من العمر. إلى جانب إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 51 60 سنة.

وقد تمّ تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى في مكان الحادث. قبل تحويلهم إلى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة، يضيف المصدر.