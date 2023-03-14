مقتل شرطي على يد مسبوق قضائيا في سوق اهراس

حاول فك شجار بين متعاركين

فُجع، مساء يوم الاثنين، سكان دائرة سدراته بولاية سوق اهراس عموما، وقرية أولاد قاسم خصوصا، بمقتل شرطي يشتغل بأمن ولاية ورقلة، وينحدر من ذات البلدة أي أولاد قاسم، ويتعلق الأمر بالمسمى عبدو رغيس البالغ من العمر 25 سنة، بعد أن تلقى طعنة بالسكين على يد جاره المسبوق قضائيا، أين تم تحويل الضحية إلى مستشفى هواري بومدين بسدراته بولاية سوق أهراس لكنهتوفي برغم مجهودات الطاقم الطبي، حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته الخطيرة. وبحسب سكان المنطقة فإن الضحية تدخل من أجل فك شجار عنيف بين بعض الشباب المتشاجرين من أهل بلدته ومنهم من هم من ذوي السوابق العدلية ومتعاطي المهلوسات، فتلقى طعنة بسكين بالخطأ أردته قتيلا.

وتبقى التحقيقات وحدها كفيلة بتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة النكراء، التي راح ضحيتها شاب يشتغل في سلك الأمن، يسافر أسبوعيا من ورقلة إلى غاية سوق اهراس للاطمئنان على والدته المريضة. للإشارة، فإن الجاني المفترض لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، أين كثفت المصالح الأمنية المشتركة من أمن ودرك إجراءاتها وتم توقيف الفاعل في الساعات الأولى يوم أمس الثلاثاء، بينما حضر جنازة الضحية المئات من أصدقائه خاصة العاملين في سلك الأمن من القادمين من ولايات بعيدة بما في ذلك الجنوبية.