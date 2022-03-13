مقتل صحفي أمريكي  في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، مقتل الصحفي الأمريكي برينت رينو خلال تغطيته الأعمال القتالية قرب كييف.

وحمل رئيس شرطة مقاطعة كييف، أندريه نيبيتوف، القوات الروسية المسؤولية عن قتل رينو، مشيرا إلى أن الحادث وقع في مدينة إربين وأسفر عن إصابة صحفي آخر.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر جواز الصحفي القتيل وبطاقته الصحفية حيث قيل إنه يعمل لصالح صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأكد الصحفي الجريح أن رينو أصيب بالرصاص في الرقبة، مضيفا أنه ليس على دراية بشأن مصيره.

من جانبها، أكدت “نيويورك تايمز” صحة الأنباء عن وفاة رينو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يكن يعمل لصالحها في أوكرانيا الآن بل استخدم بطاقة صحفية قديمة.