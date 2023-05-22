مقتل طبيب أسنان جزائري شاب في فرنسا

اهتزت الجالية الجزائرية في فرنسا ليلة الأحد، على وقع مقتل طبيب أسنان جزائري يبلغ من العمر 25 سنة على يد مجموعة من الأشخاص بفرنسا.

وتعود هذه الحادثة من ليلة السبت إلى الأحد، في شارع de l’Égalité بمدينة ليلاس، بعد أن همّ الشاب ذو الأصول الجزائرية بالخروج مع أبناء عمه تعرض إلى هجوم بالسكاكين من طرف مجموعة من الأشخاص.

وتعرض طبيب الأسنان إلى إصابات خطيرة على مستوى الفخذ، من طرف مجموعة من الأشخاص، بعدها تمّ نقل ريان إلى مستشفى بيشات في باريس، إلا أنه لم يتحمل سوى بضع ساعات.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ملابسات قضية الوفاة الوحشية التي تعرض لها طبيب الأسنان صاحب الـ 25 ربيعاً، لأنه لا يزال المجرمين في هذه الحادثة في حالة فرار.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال عمدة مدينة ليلاس أن التحقيقات مازالت متواصلة للعثور على المجرمين الذين قاموا بقتل ريان.