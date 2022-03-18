مقتل طفلين في انفجار للغاز بورقلة

توفي طفلين وأصيب شخص بحروق جراء انفجار منزل بالغاز، صبيحة الجمعة، بولاية ورقلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة فقد تدخلت وحداتها على الساعة 06 و52 دقيقة على إثر إنفجار بالطابق الثاني لمنزل بحي سعيد عتبة، ببلدية ورقلة.

وأكد المصدر أن الحادث خلف وفاة طفلين وإصابة 1 بحروق من الدرجة الثالثة وشخص في حالة صدمة، ليتم تحويلهم للمستشفى المحلي.