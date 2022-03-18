-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر أكثر من 20 ولاية
الجزائر

مقتل طفلين في انفجار للغاز بورقلة

الشروق أونلاين
  • 12
  • 0
مقتل طفلين في انفجار للغاز بورقلة

توفي طفلين وأصيب شخص بحروق جراء انفجار منزل بالغاز، صبيحة الجمعة، بولاية ورقلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة فقد تدخلت وحداتها على الساعة 06 و52 دقيقة على إثر إنفجار بالطابق الثاني لمنزل بحي سعيد عتبة، ببلدية ورقلة.

وأكد المصدر أن الحادث خلف وفاة طفلين وإصابة 1 بحروق من الدرجة الثالثة وشخص في حالة صدمة، ليتم تحويلهم للمستشفى المحلي.

مقالات ذات صلة
تأجيل محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 24 مارس

تأجيل محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 24 مارس

قتيل و10 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

قتيل و10 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

“ريحة لبلاد”.. عرض من بريد الجزائر لفائدة الجالية في رمضان

“ريحة لبلاد”.. عرض من بريد الجزائر لفائدة الجالية في رمضان

أطراف جزائرية متواطئة في طمس جرائم الاستعمار!

أطراف جزائرية متواطئة في طمس جرائم الاستعمار!

حملة وطنية لتوعية الجزائريين بحقوقهم الاستهلاكية

حملة وطنية لتوعية الجزائريين بحقوقهم الاستهلاكية

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد