مقتل طفل بطلق ناري خلال استعراض للفروسية في المسيلة

رصاصة طائشة تردي شابا في عرس ببسكرة

قتل طفل وشاب في ولايتي المسيلة وبسكرة على التوالي، مساء الجمعة، بطلقات نارية طائشة، خلال حضورهما فعاليات احتفالية.

ولقي مساء الجمعة طفل مصرعه متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها أثناء تواجده بالقرب من ألعاب الفروسية “الفنطازيا” في سيدي عيسى بالمسيلة، حسب ما علمته الشروق من جهات محلية ويتعلق الأمر بالضحية “ب، ي” البالغ من العمر حوالي 8 سنوات، الذي أصيب بشظايا طلق ناري على مستوى الصدر أثناء حضوره رفقة العديد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية لمشاهدة الدورة الوطنية في الكرة الحديدية التي تقام على مستوى إحدى الأرضيات بحديقة حي 5 جويلية، وذلك أثناء قيام أفراد الفرقة ببعض الإستعراضات، أين تعرض لإصابات خطيرة في صدره، مما نطلب نقله على جناح السرعة نحو مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بالمنطقة.

ونظرا لخطورة إصابة الطفل تم تحويله إلى مستشفى كويسي بلعيش، أين حاول الطاقم الطبي وشبه الطبي المناوب في تلك الليلة اسعافه، من خلال توفير التجهيزات والوسائل الطبية المتوفرة على أمل انقاذه، إلا أن الأجل كان أقرب وفارق الحياة وفي الوقت ذاته، باشرت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا للوصول إلى أسباب وملابسات القضية التي سببت حزنا وأسى لدى أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة ومنظمي الدورة الرياضية وكل سكان المنطقة، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تمنع إقامة مثل هذه النشاطات والألعاب النارية التي تصاحب حفلات الزواج والأفراح والمناسبات، بالنظر إلى أخطارها وتبعاتها الخطيرة خاصة على الأطفال الصغار.

وفي حادثة مشابهة وقعت في بسكرة قتل شخص مساء الجمعة، ببلدية فوغالة غرب الولاية، أين لفظ الشاب “ع.أيمن” أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق طائش للبارود أثناء حضوره لحفل زفاف أحد أبناء المدينة حيث كان يتمتع برفقة أهل العرس وأبناء الحي بأجواء الفرح البارود، ولأنّ الإصابة كانت خطيرة فإن الضحية توفي رغم محاولات إسعافه من طرف أطباء المستشفى.