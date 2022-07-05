مقتل عارضة أزياء إيرانية على يد زوجها وشاهدة تروي التفاصيل

لقيت عارضة أزياء إيرانية مصرعها في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان ‏العراق، على يد زوجها في ظروف غامضة. ‏

وبحسب ما أفادت منظمة “هنكاو” لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، ‏‏الإثنين، فقد “تعرضت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما من مدينة سردشت الكردية ‏الإيرانية، للطعن حتى الموت على يد زوجها، في أربيل”. ‏

وأضافت أنّ “جثة فاطمة زراعي دفنت بعد مقتلها في مدينة قلعة ‏دزة في محافظة السليمانية، دون مشاركة عائلتها ودون مراسم”. ‏

وأوضحت أنها “قُتلت زراعي على يد زوجها بعد أن فرت ‏منه قبل ثلاث سنوات ولجأت إلى أربيل للعمل كعارضة أزياء ‏و(موديليست)”. ‏

وتابعت: “ذهب زوج المجني عليها إلى أربيل بعد أن علم بمكان وجود ‏زوجته وطعنها حتى الموت، وبعد أسبوع من مقتل الشابة، لم تعلن شرطة ‏أربيل عن أي شيء رسمي بعد”. ‏

وكشفت عن فرار زوج زراعي “بعد أن قتل زوجته ولم يتم القبض عليه ‏حتى الآن”. ‏

وأشارت إلى أن “عارضة الأزياء فاطمة زراعي، هي أم لابن يبلغ من ‏العمر 4 سنوات، تقوم حماتها برعايته في مدينة أورمية الإيرانية”. ‏

ونقلت المنظمة عن مصادر قولها: “لقد تبرأت عائلة فاطمة زارعي منها منذ ‏ثلاث سنوات، ولم يتصلوا بها ولم يحضروا حتى جنازتها ولم يقيموا مراسم ‏عزاء لها”. ‏

في الموازاة، أقدم شخص، ظهر الإثنين، على طعن زوجته أمام محكمة الكرك الشرعية في الأردن، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر لموقع “عمون” إنه جرى إسعاف الزوجة، فيما ألقي القبض على الزوج، وأكد فتح تحقيق في الحادثة.

من جانبها كشفت بناز رحمن التي تعمل كعارضة أزياء في أربيل، التي كانت تسكن مع العارضة فاطمة زراعي، تفاصيل الحادث.

وذكرت العارضة في برنامج “بەرپرسیار” مع المقدمة “شاهيناز” باللغة الكردية (4 تموز 2022) أن زميلتها فاطمة وزوجها إسماعيل، وكلاهما من مدينة كردية في إيران انفصلا قبل سبعة أشهر، لكن زوجها اتصل بها أواخر الشهر الماضي بعد أن فشل في الوصول إلى أوروبا وبعد أن تم ترحيله من تركيا.

وأضافت صديقة فاطمة، التي عاشت معها في مشروع لبنان سيتي السكني في أربيل إنه بعد لقاء فاطمة وإسماعيل، طلب إسماعيل العودة إليها لأنه لم يكن لديه مكان يعيش فيه لكنها رفضت ما أدى إلى غضب الزوج ومهاجمتها طعنا بسكين على منضدة المطبخ.

وذكرت العارضة أن فاطمة وافقت على رؤية زوجها السابق وتوجه إسماعيل إلى شقتهما وقضى الليلة دون أي حادث، ولكن في وقت متأخر من الليلة الثانية عادت المشاكل بينهما مجددا.

وأضافت، أن الشجار اندلع في الساعة 11:30 مساءً بعد أن طلبت فاطمة من زوجها السابق عدم الاتصال بها وتركها وشأنها، فحمل إسماعيل سكينًا وهاجمها “لقد طعنها في صدرها وظهرها ورقبتها وجميع أنحاء جسدها”.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن جثة فاطمة أصيبت بسبع طعنات.

وبعد مقتل فاطمة، هدد إسماعيل بقتل باناز بعد أن حاولت منعه “ثم أخذ حقيبتي وأخرج 1500 دولار وخرج من النافذة.