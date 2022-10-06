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مقتل عشرات الأطفال في هجوم مسلح على حضانة بتايلاند

الشروق أونلاين
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مقتل عشرات الأطفال في هجوم مسلح على حضانة بتايلاند
أرشيف
عناصر من الشرطة التايلاندية

لقي عشرات الأطفال مصرعهم، الخميس، في هجوم مسلح على مركز لرعاية الأطفال في شمال غرب تايلاند حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال جنرال بالشرطة إن مسلحا بمسدس وسكين فتح النار في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط بلدة نونغبوا لامفو، وأسفر الحادث عن مقتل أزيد من 30 شخصا.

وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم قتل عائلته وانتحر في وقت لاحق من تنفيذ الهجوم.

وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد 30 حالة وفاة حتى الآن بينهم 23 طفلاً ومعلمان وضابط شرطة.

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