مقتل عشرات الأطفال في هجوم مسلح على حضانة بتايلاند
لقي عشرات الأطفال مصرعهم، الخميس، في هجوم مسلح على مركز لرعاية الأطفال في شمال غرب تايلاند حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وقال جنرال بالشرطة إن مسلحا بمسدس وسكين فتح النار في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط بلدة نونغبوا لامفو، وأسفر الحادث عن مقتل أزيد من 30 شخصا.
وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم قتل عائلته وانتحر في وقت لاحق من تنفيذ الهجوم.
وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.
🛑 فتح النار على 23 طفلًا وقتل عائلته وانتحر.. مجزرة في حضانة أطفال بتايلاند والمنفذ شرطي سابقhttps://t.co/oSldk7F2zf pic.twitter.com/9TDNMKQnub
— الأسبوع (@elaosboa2021) October 6, 2022
وقال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد 30 حالة وفاة حتى الآن بينهم 23 طفلاً ومعلمان وضابط شرطة.
BREAKING: At least 20 dead including children in Thailand nursery attack: police — @AFP
— Jerome Taylor (@JeromeTaylor) October 6, 2022