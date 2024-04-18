مقتل قائد الجيش الكيني في تحطم مروحية

قُتل قائد الجيش الكيني، فرانسيس أوموندي أوغولا، وتسعة مسؤولين عسكريين آخرين وهذا في تحطم لمروحية غرب البلاد ظهيرة اليوم، الخميس 18 أفريل.

وقال الرئيس الكيني، ويليام روتو، بعد اجتماع مجلس الأمن الذي عقده بعد الحادث “اليوم في تمام الساعة 14:20 ؛ تعرضت أمتنا لحادث جوي مأساوي في منطقة سندار، موقع كابين، قسم توت، في مقاطعة إلجيو ماركويت. أشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوجولا، قائد قوات الدفاع الكينية” ليضيف “وكان معه في الحادث أحد عشر عسكريًا شجاعًا آخر، توفي تسعة منهم أيضًا ونجا اثنان.”

روتو قال أن المروحية التابعة للقوات الجوية الكينية غادرت نيروبي هذا الصباح لزيارة القوات المنتشرة في المنطقة التي تحطمت فيها إضافة لتفقد أعمال تجديد مجموعة من المدارس.

الرئيس الكيني، ويليام روتو، أعلن تشكيل القوات الجوية الكينية وإرسال فريق تحقيقات جوية لتحديد سبب تحطم الطائرة.

كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الجمعة، حيث سيتم تنكيس العلم الكيني وعلم قوات الدفاع الكينية وعلم مجموعة شرق إفريقيا إلى نصف السارية في كينيا وفي بعثاتها في الخارج.