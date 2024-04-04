مقتل لاعب جنوب إفريقي خلال محاولة اختطاف

قتل مدافع نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لوك فلورز، بعد تعرضه لإطلاق نار، خلال عملية اختطاف “فاشلة”، في حادث سرقة سيارة.

وأصيب مدافع كايزر تشيفز لوك فلورز (24 سنة) بجروح قاتلة خلال محاولة الاختطاف في منطقة جوتنغ بمدينة فلوريدا، على بعد عشرة أميال غرب جوهانسبرغ عاصمة البلاد،أمسية الأربعاء.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلا عن “تايمز لايف” الجنوب إفريقية، أن الخبر أكده “مصدر مقرب من كايزر تشيفز”، إذ لم يصدر النادي بيانا حول الحادث حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا لصحيفة “Sunday World”: “الشرطة تنتظر معلومات عن الحادث في الوقت الحالي، وسنعلق أكثر على هذا الأمر فور حصولنا على تفاصيله”.