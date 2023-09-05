مقتل لاعب دولي بنمي رميا بِالرّصاص

لفظ اللاعب الدولي البنمي جلبيرتو هرنانديز أنفاسه الأخيرة، جرّاء إصابته بِطلقات نارية. عن عمر ناهز 26 سنة.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة في بنما (بلد يتوسّط أمريكا الشمالية والجنوبية)، فإن مجهولَين مُسلّحَين أوقفا سيارتهما في أحد شوارع مدينة كولون الأحد الماضي، وأطلقا النّار على المارّة. فنجم عن الحادثة مقتل 6 أشخاص بينهم اللاعب جلبيرتو هرنانديز.

وطرحت الصّحافة البنمية فرضية أن القتلة تجّار مخدّرات، واستدلّت بِمقتل 50 شخصا في الفترة الأخيرة وفي تواريخ مُتباينة بِهذه المدينة، على يدّ عصابات الإجرام.

وأصدر اتحاد بنما لِكرة القدم بيانا يُؤكد فيه مقتل جلبيرتو هرنانديز، ويُعرب فيه عن تعاطفه مع أسرة الضّحية.

وكان اللاعب جلبيرتو هيرنانديز يرتدي زيّ النادي المحلي أنديبندينتي، في منصب مدافع. كما بدأ يُمثّل ألوان منتخب بلاده بنما انطلاقا من مارس الماضي، وخاض مقابلتَين دوليتَين.