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رياضة

مقتل لاعب فرنسي بِسلاح ناريّ

الشروق الرياضي
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مقتل لاعب فرنسي بِسلاح ناريّ
ح.م
سانتانا ميندي

لقيَ لاعب فرنسي سهرة الجمعة حتفه، بعد أن أطلق عليه مجهول يحمل سلاحا النارَ بِمدينة مرسيليا.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم سانتانا ميندي (24 سنة)، الذي يرتدي زي نادي أوباني من بطولة فرنسا للدرجة الرابعة. كما ذكرته إدارة الفريق في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السبت. وأيضا وسائل الإعلام المحلّي.

وفضلا عن البطولة المحلّية، سبق للاعب الفرنسي ذي الأصول السنيغالية ساناتا ميندي أن مثّل ألوان أندية أخرى من إنجلترا وأندورا.

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