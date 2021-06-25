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رياضة

مقتل لاعب في مرسيليا على طريقة أفلام الجريمة “الهوليوودية”

الشروق الرياضي
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مقتل لاعب في مرسيليا على طريقة أفلام الجريمة “الهوليوودية”
وصول رجال الأمن والمطافئ إلى مسرح الجريمة (صورة صحيفة "لا بروفونس")

تحوّلت مباراة في كرة القدم بِمدينة مرسيليا الفرنسية مساء الجمعة، إلى رعب لِكلّ مَن حضر وقائعها.

ولُعبت هذه المباراة في إطار دورة ما بين الأحياء، بِالجنوب الفرنسي.

واقتحم أشخاص مُسلّحون ومجهولون أرضية الميدان على متن سيارة، وأطلقوا النار. فقتلوا لاعبا، وأصابوا آخر بِجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وهرول رجال الأمن والمطافئ إلى مسرح الجريمة، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية. عِلما أن المنافسة الكروية استقطبت جمهورا غفيرا من عشاق اللعبة والفضوليين.

ولم تُقدّم الصحافة الفرنسية توضيحات عن مُنفّذي الجريمة، وأسباب هذا العمل الدموي.

وتشتهر مدينة مرسيليا الفرنسية بِحوادث الإجرام، حيث سبق أن كانت هذه البقعة سنة 2013، مسرحا لِمقتل أدريان أنيغو نجل التقني جوزي أنيغو، حيث راح ضحية لِتصفية حسابات بين عصابات الإجرام في مرسيليا. هذا المدرب (جوزي أنيغو) الذي كانت إدارة نادي مولودية الجزائر على وشك التعاقد معه مطلع السنة الحالية، للإشراف على فريقها الكروي.

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