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الجزائر

مقتل مديرة ثانوية بمفتاح.. توقيف المشتبه به

الشروق أونلاين
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مقتل مديرة ثانوية بمفتاح.. توقيف المشتبه به

أمر وكيل لدى محكمة الأربعاء بإيداع الحبس المؤقت، المشتبه فيه في ارتكاب جريمة القتل بمفتاح، ولاية البليدة، التي وقعت صبيحة يوم 8 أفريل 2025 وراح ضحيتها مديرة ثانوية.

وحسب بيان صدر، الخميس، عن مجلس قضاء البليدة “يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء الرأي العام أنه إثر جريمة القتل التي وقعت صبيحة يوم 8 أفريل 2025 بحي 1300 مسكن بمفتاح ولاية البليدة والتي راح ضحيتها المجني عليها المسماة (ب. ت) داخل مسكنها باستعمال سكين تم توقيف المشتبه فيه وهو زوجها المدعو (ل. ع) بتاريخ اليوم 10 أفريل 2025 تم تقديم المعني بالأمر أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الأربعاء التي فتحت تحقيقا قضائيا لارتكابه جناية الاغتيال.

بعد سماع المعني من طرف قاضي التحقيق أمر بايداعه الحبس المؤقت والتحقيق القضائي مستمر بشأن هذه الوقائع.

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