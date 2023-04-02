مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في قصف للاحتلال.. وطهران تتوعّد بالردّ

أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الأحد، مقتل مستشارين عسكريين في الحرس الثوري، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة.

ويتعلق الأمر حسب وكالة فارس للأنباء بالمستشارين العسكريين ميلاد حيدري ومقداد مهقاني. وهما يقومان “بمهام استشارية في سوريا، بدعوة من سلطات البلاد”، وفق المصدر.

وفي أول ردّ رسمي من الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن ما وقع “هو جزء من ثمن جهاد الشعب الإيراني في محاربة الإرهاب (في سوريا) وداعميه المعروفين ومنهم الكيان الصهيوني”.

وتابع كنعاني يقول:”استمرار هجمات الكيان الصهيوني الغاصب على سوريا، يعدّ انتهاكا لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه. وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية، واستمرارا في دعم الإرهاب”.

مضيفا:”من البديهي، أن دماء هذين الشهيدين لن تضيع، وأن طهران تحتفظ بحقها في الردّ في الوقت والمكان المناسبين. بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية”.