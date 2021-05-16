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مقتل مستوطنين وإصابة العشرات في انهيار مدرج كنيس يهودي بالقدس المحتلة

الشروق أونلاين
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مقتل مستوطنين وإصابة العشرات في انهيار مدرج كنيس يهودي بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بوقوع قتيلين على الأقل وتسجيل عشرات الإصابات إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.

وأشارت بأن “العشرات أصيبوا في انهيار منصة في كنيس يهودي في مستوطنة غفعات زئيف شمالي مدينة القدس، وذلك خلال أدائهم الصلاة بمناسبة عيد “شفوعوت”.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة انهيار المدرج وكذا عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين إلى المستشفيات.

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