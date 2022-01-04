مقتل منقبين موريتانيين داخل الأراضي الصحراوية بقصف جوي

لقي ثلاثة منقبين موريتانيين عن الذهب، الأحد، حتفهم في منطقة “اكليب الفول” داخل الأراضي الصحراوية الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، في قصف مصدره القوات المغربية المرابطة وراء الجدار العازل.

ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن مراسلها في ولاية تيرس الزمور وصول جثامين الضحايا الثلاثة إلى مركز الاستطباب في مدينة الزويرات عاصمة الولاية.

كما نقل عن مصادر داخل المنقبين قولهم إن الضحايا قتلوا جراء قصف تعرضوا له، دون توضيح أكثر حول مصدره، في وقت أكد شهود بالمنطقة إن صدره القوات المغربية المرابطة وراء الجدار العازل بالنظر إلى حوادث سابقة ممثالة.

وأصدرت شركة “معادن موريتانيا” بيانا أكدت فيها على ضرورة التزام عموم المنقبين بالتعليمات المنصوص عليها في بيانها السابق والصادر بالتنسيق مع نقابة المنقبين والمنظمة الموريتانية للدفاع عن حقوق المنقب حول أهمية التنقيب حصرا في المناطق المحددة داخل التراب الوطني حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

قال موقع “صحراء ميديا” المحلي، إن “المنقبين تعرضوا للقصف من جهة مجهولة، حين كانوا في منطقة “كليب الفولات”، غير بعيد من الجدار الرملي العازل بالصحراء الغربية.

وسمحت السلطات الموريتانية منذ 2018 لمواطنيها بالتنقيب يدويا عن الذهب السطحي في مناطق عدة شمالي البلاد.​​​​​​​

الجيش المغربي يقصف مناطق موريتانية للمرة الرابعة في ظرف شهر

وفي 18 جانفي 2021، قالت وسائل إعلام موريتانية، إن الجيش المغربي قصف منقبين عن الذهب شمال البلاد، في حادثة هي الرابعة من نوعها منذ ديسمبر 2020.

وذكرت وكالة “الأخبار” للأنباء الموريتانية، أن الجيش المغربي أطلق النار، أمس الأول الأحد، على موريتانيين منقبين عن الذهب في شمال البلاد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت الوكالة، أن القذائف سقطت على منجم للذهب على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، قرب بلدة أجاشان لابياض الموريتانية، على بعد 42 كيلومتراً من بير مقرين شمال البلاد.

وأكدت الوكالة، بعد الاتصال بمصادر في الجيش الموريتاني: “إن ثلاثة صواريخ أطلقها الجيش المغربي استهدفت المنقبين عن الذهب”.

وأضاف المصدر، أن هؤلاء تعرضوا للهجوم من قبل الجيش المغربي بعد أن ” اقتربت سيارة من حزام الأمان الذي يتم تركيبه على مقربة من الحدود الصحراوية-الموريتانية”، مؤكداً “أنه لم يسفر عن وقوع إصابات”.

وفي 10 جانفي 2021، قالت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، إن النيران التهمت سيارة تحمل منقبين موريتانيين في المناطق الشمالية من البلاد بعد إصابتها بإطلاق نار من الجيش المغربي.

وقال مصدر موريتاني، إن سيارة المنقبين تعرضت لإطلاق نار من الجيش المغربي بعد اقترابها من الحزام الأمني الذي يقيمه غير بعيد من الحدود، مؤكدا أن إطلاق النار لم يخلف أي إصابات.

من جهتها نشرت صحيفة زهرة شنقيط صور السيارة، وأكدت إنها كانت في طريقها إلى منقطة الشكات، التي تم فتحها مؤخرا أمام المنقبين.

وتظهر الصور حجم الدمار الذى تعرضت له السيارة داخل الأراضى الموريتانية من قبل قوة نظامية تتمركز فى المناطق المحاذية للحدود.

ولم يصدر أي بيان من الجيش الموريتاني أو اعتذار من الطرف المغربي.

وتسمح السلطات الموريتانية، بالتنقيب اليدوي عن الذهب منذ عام 2016، في مناطق بشمال البلاد، حيث يعتقد بوجود معادن، منها الذهب والحديد والفوسفات والزنك والكوبلت واليورانيوم.

منطقة دفاع حساسة شمال موريتانيا

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة في موريتانيا في اجتماعها المنعقد، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد بمحاذاة الشريط الحدودي مع الصحراء الغربية المحتلة.

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام موريتانية، إن “الجيش الملكي المغربي وجه قصفا تحذيريا لمجموعة من المنقبين عن الذهب السطحي خلال الساعات الماضية، شمال غربي مدينة بئر أم اكرين“.

ونقلت عن مصادر خاصة تأكيدها “إن سيارات المنقبين اقتربت من الجدار الرملي العازل الذي يقيمه الجيش المغربي”.

وأضافت أنه “لم تسجل أي إصابات في القصف المغربي، فيما تحدث شهود عيان عن شظايا قذائف“.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، في هذه المناطق الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المحتلة في ظرف شهر.

وفي 22 ديسمبر الماضي، قصف الجيش المغربي، عن طريق الخطأ سيارة عسكرية للقوات الموريتانية، بالقرب من الحدود مع الصحراء الغربية.

وحسب مصادر محلية: “فإن سيارة عسكرية تابعة للجيش الموريتانى تعرضت، لقصف مباشر من قبل قوة مغربية متمركزة بالمناطق الصحراوية المحاذية للحدود الشمالية (قبالة بلنوار)”

وأوضحت “إن القصف لم تنجم عنه أية أضرار، مضيفة أنه تمت تسوية القضية بطريقة ودية”.

وفي بيان له، أكد الجيش الموريتاني “على إثر التحقيق الأولي الذي أُجْرِيَ بعد تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار ، تبين أن الدورية اقتربت من موقع دفاعي لقوة مغربية، حيث اعتبرتها هدفا معاديا وتم التعامل معها.

تصرف أفراد الدورية بالرد على مصدر النيران وفقا لما تمليه قواعد الإشتباك، قبل أن يتم التعارف ويُفَضَّ الاشتباك”.

وأضاف “لم ينجم عن إطلاق النار أية أضرار في طاقم الدورية”.