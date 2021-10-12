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العالم

مقتل مهاجرين جزائريين صدمهم قطار بجنوب فرنسا

الشروق أونلاين
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مقتل مهاجرين جزائريين صدمهم قطار بجنوب فرنسا

أكدت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن مهاجرين جزائريين لقوا حتفهم في جنوب غربي فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدون على قضبان السكة.

وأوضحت المصادر ذاتها، نقلا عن متحدثة باسم الشرطة الفرنسية أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

وأضافت أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة وذكرت أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

وأكدت أن اثنان من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

وقال رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لقناة “بي. إف. إم” التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.

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