مقتل مُصل داخل مسجد بفرنسا.. المشتبه به يُسلم نفسه للشرطة بإيطاليا

أعلن مدع عام في فرنسا، الاثنين، أن المشتبه به في قتل مصل في مسجد في غراند كومب (غارد)، والذي كان قيد البحث منذ يوم الجمعة، سلم نفسه للشرطة في إيطاليا.

وقال المدعي العام في أليس عبد الكريم جريني لشبكة “سي نيوز”، إن “أوليفييه هـ.” تم احتجازه في انتظار مذكرة اعتقال أوروبية ونقله إلى فرنسا، مضيفًا أن المحققين كانوا يعرفون أن الشاب كان في إيطاليا.

وحتى مساء أمس الأحد، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.

ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.

ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه “أوليفييه هـ.”، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.

مقتل مُصل داخل مسجد بفرنسا.. مسجد بباريس يدين

والجمعة 25 أفريل 2025، أدان مسجد باريس الكبير بشدة مقتل أحد المصلين، داخل مسجد بـ”لاغراند كومب” في مقاطعة غارد.

وقال مسجد باريس في بيان له، مساء الجمعة، “نحن ندين بأشد العبارات هذا العمل الشنيع والخطير للغاية والذي ارتكب في المسجد.”

وطالب السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجريمة. والكشف السريع عن أسبابها وظروفها المثيرة للقلق.

وتقدم المسجد الكبير في باريس بأحر التعازي إلى عائلة الضحية الذي كان يقوم بتنظيف المسجد قبل لحظات من وقوع المأساة، وكذلك إلى مسؤولي مكان العبادة وإلى جميع المسلمين في المنطقة.