مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية (فيديو)

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي جرّاء تحطّم مروحية صباح الأربعاء في منطقة كييف بأوكرانيا.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، في بيان: “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”،مشيرة أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

قال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو “إن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا”.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون.

ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في ذلك الوقت.