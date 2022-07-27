 مقتل يوتيوبر عربية شهيرة على يد طليقها الأمريكي

تعرضت اليوتيوبر العربية، دانا العتيبي، للطعن حتى الموت من طرف طليقها الأمريكي بعد شجار وقع بينهما على الطريق السريع في هاواي.

ووفقا لتحقيقات الشرطة الأمريكية، فإن العتيبي كانت في الشهر الثالث من الحمل عندما سدد لها زوجها تيجيدا كاستيلو، الذي يعمل في مشاة البحرية الأمريكية، طعنات من الخلف.

وبحسب أحد الشهود، أصيبت الضحية بعدة جروح بسلاح أبيض، وحاول المارة منع زوجها من الاعتداء عليها وإسعافها، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، حيث وافتها المنية في المستشفى حوالي الساعة الثامنة ونصف مساءا، بينما يتواجد زوجها في حالة خطيرة بعدما طعن نفسه.

وقالت شرطة هونولولو في مؤتمر صحفي إن تيخيدا كاستيلو (29 عاما) والعتيبي (27 عاما) كانا متزوجين، ولكنهما عانيا في الآونة الأخيرة من خلافات كثيرة، وقد كشفت عن ذلك دانا من خلال مقطع فيديو تحدثت فيه عن الإساءة والعنف الذي تتعرض لهما بشكل مستمر من طرف زوجها الذي هددها بالقتل، ورفض أن يعطيها ثمن تذكرة الطائرة لزيارة والدتها، مشيرة إلى أنها قدمت شكوى للشرطة والجيش ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.

وظهرت العتيبي في أحد مقاطع الفيديو وهي تحمل المصحف بطريقة مهنية وتستهزىء به ما أثار غضب متابعيها المسلمين الذين قرروا إلغاء متابعتها.

يذكر أن دانا، تحمل الجنسية الأمريكية، اعتمدت في اختيار لقبها على واحدة من أشهر القبائل والعائلات السعودية، لتتمكن من سرعة الانتشار والشهرة بين المتابعين.

وبعد الحادثة، احتدم الجدل بين سعوديين ومغاربة حول أصول دانا، ورفضوا أن تُنسب إليهم على اعتبار أن الكثير من المواقع الإخبارية أشارت إلى أن دانا من أصل مغربي، بينما أكد مغاربة أنها من أب سعودي وأم كولومبية، ما أثار موجة كبيرة من الجدل، لكونها قدمت مقاطع فيديو غير محترمة ومنافية للآداب العامة.