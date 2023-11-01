مقتل 11 جنديا إسرائيليا ووزير الدفاع يعترف بـأنها “ضربة مؤلمة”

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك ضد حركة حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد أقر جيش الاحتلال في اليوم الـ26 من الحرب على غزة، بمقتل 9 جنود آخرين، الثلاثاء، في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي القطاع، وكان قد اعترف قبل ذلك بساعات بمصرع جنديَين في المواجهات التي وصفها بالشرسة.

وقال غالانت إن “الإنجازات الكبيرة” التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض ثمنا باهظا.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد إعلان قواته عن مقتل 11 جنديا حتى الآن في المعارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وكانت المقاومة أكدت أنها كبّدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في المعارك التي تدور بمحاور عدة.

على صعيد آخر، تواصل صباح الأربعاء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا المزيد من الشهداء، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.

وفي الضفة الغربية، نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم المزيد من الاقتحامات، خاصة في جنين ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، واستشهد 3 فلسطينيين على الأقل بنيران الاحتلال.

سياسيا، وبينما ترفض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وقف إطلاق النار بذريعة أنه يخدم مصلحة حركة حماس، قررت بوليفيا قطع علاقاتها مع إسرائيل، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما من هناك احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة.