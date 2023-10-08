“طوفان الأقصى”.. 600 قتيل إسرائيلي وجرح 2048
بلغ عدد قتلى الكيان الصهيوني في اليوم الثاني من عملية “طوفان الأقصى” 600 إسرائيلي وجرح 2048، حسب وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.
كما أفادت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عدد الجرحى الذي بلغ 2048، بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.
وأحدثت العملية العسكرية التي شنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، زلزالا أمنيا وسياسيا مدويا في الكيان الصهيوني.
مقتل 15 إسرائيليا في منطقة “مفيكم” جنوب عسقلان
كشفت مصادر إعلامية عن مقتل 15 إسرائيليًا على يد مقاومين توغلوا في منطقة “مفكيم” جنوبي عسقلان.
وأضافت ذات المصادر أن “مسلحين اختطفوا سيارة بها رهينة شمال عسقلان”، كما سقط 4 جرحى بينهم حالة حرجة بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة على سديروت.
مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية
أعلنت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصدر أمني، مقتل إسرائيلين في إطلاق نار تعرضت له حافة تقل سياحا بمحافظة الإسكندرية بمصر.
ونقل موقع “المصري اليوم” عن المصدر ذاته، أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين، إضافة إلى مرشد مصري وإصابة آخر بجروح.
المتحدث باسم كتائب القسام: عملية طوفان الأقصى مستمرة
قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، “إنهم تمكنوا في الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى”.
وأضاف أبو عبيدة: “الكتائب قامت بإسناد المقاومين في سديروت من خلال قصفها بمئة صاروخ، ومؤكدا استمرار عملية “طوفان الأقصى”.
القسام: مقاتلو “كوماندوز” نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان
قالت كتائب القسام إن مقاتلي “كوماندوز” تابعين لها، نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.
وأضافت القسام “إن مقاتلي الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح وعدد منهم يواصل القتال حتى اللحظة”.
إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم
قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي “إن سلطات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة”.
ووجهت سلطات الكيان الإسرائيلي “تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل”.
#عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة pic.twitter.com/OPX3QNSCQo
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 8, 2023
مقتل 44 عسكريا إسرائيليا منذ بداية “طوفان الأقصى”
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 18 عسكريا قتلوا أمس، ليصل إجمالي القتلى العسكريين الإسرائليين إلى 44 منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها “كتائب القسام” ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وسائل إعلام الاحتلال: أكثر من 100 أسير وفقيد إسرائيلي
نقلت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تجاوز الـ100.