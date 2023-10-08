“طوفان الأقصى”.. 600 قتيل إسرائيلي وجرح 2048

بلغ عدد قتلى الكيان الصهيوني في اليوم الثاني من عملية “طوفان الأقصى” 600 إسرائيلي وجرح 2048، حسب وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفادت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن عدد الجرحى الذي بلغ 2048، بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.

وأحدثت العملية العسكرية التي شنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، زلزالا أمنيا وسياسيا مدويا في الكيان الصهيوني.

مقتل 15 إسرائيليا في منطقة “مفيكم” جنوب عسقلان

كشفت مصادر إعلامية عن مقتل 15 إسرائيليًا على يد مقاومين توغلوا في منطقة “مفكيم” جنوبي عسقلان.

وأضافت ذات المصادر أن “مسلحين اختطفوا سيارة بها رهينة شمال عسقلان”، كما سقط 4 جرحى بينهم حالة حرجة بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة على سديروت.

مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية

أعلنت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصدر أمني، مقتل إسرائيلين في إطلاق نار تعرضت له حافة تقل سياحا بمحافظة الإسكندرية بمصر.

ونقل موقع “المصري اليوم” عن المصدر ذاته، أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين، إضافة إلى مرشد مصري وإصابة آخر بجروح.

المتحدث باسم كتائب القسام: عملية طوفان الأقصى مستمرة

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، “إنهم تمكنوا في الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى”.

وأضاف أبو عبيدة: “الكتائب قامت بإسناد المقاومين في سديروت من خلال قصفها بمئة صاروخ، ومؤكدا استمرار عملية “طوفان الأقصى”.