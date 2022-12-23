مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار بباريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأقل في عملية إطلاق نار نفذت الجمعة، على مستوى الدائرة الـ10 بالعاصمة باريس.

ووقع الحادث حسب وسائل إعلام فرنسية بالقرب من مركز ثقافي كردي، غير بعيد عن محطة قطار الشرق، واعتقلت الشرطة المشتبه به فور وقوع الحادث، حيث يتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 69 عاما، ولا يعرف حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.

في الشأن ذاته، أكدت المدعية العامة، لور بوكيو، أن المشتبه فيه أفرج عنه، بعد عام من مهاجمته لخيم يسكنها عدد من المهاجرين في باريس، حاملا سيفا، ووقع ذلك في الثامن من ديسمبر 2021 في منطقة بيرسي.

وقالت عمدة المنطقة، ألكسندرا كورديبار، إن المشتبه فيه أصيب أيضا، وأنه أطلق النار على ثلاث أماكن، المركز الاجتماعي الكردي، ومطعم وقاعة لتصفيف الشعر.

وقال أحد العاملين في المطعم لوكالة الأنباء الفرنسية: “شاهدنا رجلا مسنا أبيض البشرة يدخل، ثم شرع في إطلاق النار بالمركز الكردي، ثم ذهب إلى قاعة تصفيف الشعر المجاورة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أحد أصحاب المتاجر قوله: “كان الجميع في ذعر، فأغلقنا الأبواب على أنفسنا“.