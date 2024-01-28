مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن

في هجوم بطائرة مسيّرة

قُتل 3 جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين، في هجوم بطائرة مسيّرة على موقع أمريكي في الأردن، حسب ما نقلته “سي إن إن”.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين، إن الحادثة التي وقعت قرب الحدود مع سوريا، هي الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران مباشرة في الشرق الأوسط. منذ بداية العدوان على غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد، أن 3 من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة. استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت “سي إن إن”، إلى تزامن الحادثة مع شروع الولايات المتحدة في محادثات مع العراق. حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.