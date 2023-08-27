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مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية عسكرية بأستراليا

الشروق أونلاين
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مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية عسكرية بأستراليا
أرشيف
مروحية في-22 أوسبري

قتل 3 من جنود البحرية الأمريكية “المارينز” وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة يوم السبت، في تحطم مروحية كانت تقلّهم في مهمة تدريب عسكرية بأستراليا.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول مشاة البحرية الأمريكية إن:”23 فردا كانوا على متن طائرة من طراز “في-22 أوسبري”. فيما تمّ تأكيد وفاة 3 أشخاص، ونقل 5 آخرين إلى المستشفى في حالة خطيرة”.

وكانت الشرطة الأسترالية قد أفادت بإصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية في الحادث، ونقل 5 منهم إلى مستشفى في مدينة داروين في شمال البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، أن مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، تحطمت أثناء تنفيذ تدريبات دولية مشتركة في شمال أستراليا.

ويشارك في هذه التدريبات بالفعل، أكثر من 2500 عسكري من الولايات المتحدة، وأستراليا، والفلبين، وتيمور الشرقية، وإندونيسيا.

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