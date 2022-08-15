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مقتل 3 عسكريين في سوريا في قصف صاروخي للاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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مقتل 3 عسكريين في سوريا في قصف صاروخي للاحتلال الإسرائيلي
أرشيف

قتل 3 عسكريين في الجيش السوري وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، فقد نفذ الاحتلال “عدوانا جويّا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت (عاصمة لبنان)، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق”.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر في الجيش، أن “هذا العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”. وقال المصدر إن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها.

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