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مقتل 31 شخصا وإصابة 35 آخرين بسبب الفيضانات في النيجر

الشروق أونلاين
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مقتل 31 شخصا وإصابة 35 آخرين بسبب الفيضانات في النيجر
ح.م
فيضانات في النيجر

تسبّبت الفيضانات التي تعرفها مناطق جنوبي النيجر، بمقتل 31 شخصًا وإصابة 35 آخرين بجروح. حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وتوفي 8 أشخاص في انهيار للمنازل بفعل السيول، فيما قضى 23 آخرون غرقا، وفق حصيلة المصالح المحلية للحماية المدنية.

وكانت “تاهوا” جنوبي البلاد هي المنطقة الأكثر تضررا من حيث عدد الضحايا بـ 9 وفيات، تليها “مارادي” بـ 8 وفيات.

كما أدّت الفيضانات إلى خسارة 3169 رأسًا من الماشية. إلى جانب انهيار 7864 منزلاً، وخسارة 3.55 طنًا من الطعام، وتدمير عدد من الأكواخ الصحية والمتاجر والبنى التحتية.

تأتي هذه الكارثة الطبيعية في ظل استمرار أزمة سياسية وأمنية خطيرة في النيجر، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتهديد دول مجاورة بالتدخّل العسكري.

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