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في حادث مرور

مقتل 5 أفراد من بعثة الإنقاذ اليونانية إلى ليبيا

الشروق أونلاين
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مقتل 5 أفراد من بعثة الإنقاذ اليونانية إلى ليبيا
أرشيف
جهود الإنقاذ في درنة

توفي 5 أفراد من بعثة الإنقاذ اليونانية إلى المناطق المنكوبة جراء السيول في ليبيا، في حادث سير بالقرب من مدينة درنة شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس قوله إن “خمسة أفراد من بعثة مساعدة إنسانية يونانية، لقوا مصرعهم، في حادث سير في ليبيا أمس الأحد”.

ووقع الحادث عندما كان فريق الإنقاذ اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة، للمشاركة في جهود الإغاثة هناك.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، جراء إعصار “دانيال” المتوسطي، إلى 11 ألف و300 قتيل. وفق ما أكدته الأمم المتحدة مساء السبت.

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الهلال الأحمر الليبي أن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

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