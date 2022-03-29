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مقتل 5 صهاينة في عملية إطلاق نار شرق تل أبيب

الشروق أونلاين
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مقتل 5 صهاينة في عملية إطلاق نار شرق تل أبيب

أكدت وسائل إعلام “إسرائيلية”، مقتل 5 صهاينة وإصابة 6 آخرين الثلاثاء في هجوم بمدينة بني براك شرق تل أبيب.

وقبل ذلك بقليل، أفادت هيئة البث “الإسرائيلية” بمقتل 4 صهاينة في إطلاق نار بمدينة بني براك.

وقالت مراسلة الجزيرة إن مصادر “إسرائيلية” تتحدث عن هجوم نفذه على الأرجح أكثر من مسلح في عدة مواقع.

وقتل مساء الأحد شرطيان صهيونيان وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار نفذه مسلحان في مدينة الخضيرة جنوب حيفا.

واعتبرت فصائل فلسطينية أن عملية إطلاق النار في الخضيرة رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية 4 دول عربية.

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