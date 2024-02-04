-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مقتل 51 شخصا في حرائق غابات تجتاح تشيلي

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
مقتل 51 شخصا في حرائق غابات تجتاح تشيلي

قُتل 51 شخصًا في حرائق غابات تجتاح وسط تشيلي وجنوبها مع احتمال أن ترتفع هذه الحصيلة، في أسوا مأساة تشهدها البلاد خلال العقد الأخير.

وذكرت السلطات المحلية أن مناطق محيطة بمدينة “فينيا ديل مار” الساحلية السياحية كانت الأكثر تضررا وأن فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى كافة المناطق المتضررة.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور على 5 جثث في طرق عامة، مضيفة أن المعلومات تشير إلى “أننا سنبلغ أعدادا أعلى بكثير” في الساعات المقبلة.

وتابعت “الوضع في فالبارايسو هو الأكثر حساسية”، وقالت إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال هز البلاد في عام 2010 وأودى بحياة 500 تقريبا.

وخلال يومي الجمعة والسبت زادت مساحة الأراضي المتضررة من حرائق الغابات إلى 43 ألف هكتار من 30 ألفا.

وذكر مسؤولون أن الحرائق أسفرت أيضا عن تدمير نحو 1100 منزل.

مقالات ذات صلة
الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

3 جرحى في عملية طعن بباريس

3 جرحى في عملية طعن بباريس

رويترز: طائرة مسيّرة إيرانية الصنع وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

رويترز: طائرة مسيّرة إيرانية الصنع وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

كوريا الجنوبية غاضبة من روسيا بشأن كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية غاضبة من روسيا بشأن كوريا الشمالية

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد