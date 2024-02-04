مقتل 51 شخصا في حرائق غابات تجتاح تشيلي

قُتل 51 شخصًا في حرائق غابات تجتاح وسط تشيلي وجنوبها مع احتمال أن ترتفع هذه الحصيلة، في أسوا مأساة تشهدها البلاد خلال العقد الأخير.

وذكرت السلطات المحلية أن مناطق محيطة بمدينة “فينيا ديل مار” الساحلية السياحية كانت الأكثر تضررا وأن فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى كافة المناطق المتضررة.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور على 5 جثث في طرق عامة، مضيفة أن المعلومات تشير إلى “أننا سنبلغ أعدادا أعلى بكثير” في الساعات المقبلة.

وتابعت “الوضع في فالبارايسو هو الأكثر حساسية”، وقالت إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال هز البلاد في عام 2010 وأودى بحياة 500 تقريبا.

وخلال يومي الجمعة والسبت زادت مساحة الأراضي المتضررة من حرائق الغابات إلى 43 ألف هكتار من 30 ألفا.

وذكر مسؤولون أن الحرائق أسفرت أيضا عن تدمير نحو 1100 منزل.