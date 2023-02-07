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مقتل 62 فلسطينيا جراء زلزال تركيا المدمّر

الشروق أونلاين
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مقتل 62 فلسطينيا جراء زلزال تركيا المدمّر
ح.م
مقتل 62 فلسطينيا في زلزال تركيا المدمّر

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق من تركيا وسوريا من الفلسطينيين، إلى 62 قتيلا. بعد انتشال جثث عائلة من أربعة أفراد.

وأعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى يوم الثلاثاء، انتشال جثث المواطنين الفلسطينيين في مدينة غازي عنتاب التركية.

وفي سوريا، أعلن السفير الفلسطيني هناك سمير الرفاعي انتشال جثة لاجئ فلسطيني من تحت الأنقاض في مخيم الرمل. فيما لا يزال 6 أشخاص مفقودين تحت الركام.

وأسفر الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش في جنوبي تركيا بشدّة 7.8 درجات، عن مقتل 18 فلسطينيا في الأراضي التركية، و44 في سوريا.

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